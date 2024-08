Neuss noch digitaler

Ab dem 1. September 2024 können Termine zu verschiedenen Anliegen beim Integrationsamt, zum Beispiel zur Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis, Ausstellung einer Verpflichtungserklärung für Besuchsvisa, Beratungstermine zur Einbürgerung in den deutschen Staatsverband und vieles mehr online gebucht werden.

Mit dem Integrationsamt steht Ihnen nun neben dem Bürgeramt, der Gewerbemeldestelle und der Volkshochschule die vierte Dienststelle der Stadt Neuss zur Online-Terminvergabe zur Verfügung.

Terminagent beim Bürgeramt

Ebenfalls steht Ihnen ab dem 1. September 2024 im Bürgeramt ein neuer Service zur Verfügung: der Terminagent!

Sollten keine Termine für Ihre benötigte Dienstleistung zur Verfügung stehen, übernimmt der Terminagent die Arbeit für Sie, indem Sie Ihr mögliches Zeitfenster und Anliegen hinterlegen. Werden neue Termine freigeschaltet, unterbreitet der Agent automatisch einen passenden Terminvorschlag, den Sie innerhalb von 24 Stunden annehmen können. Sie müssen also nicht mehr prüfen, ob neue Termine veröffentlicht wurden.

Das Angebot der Online-Terminvergabe wird sukzessive auch auf andere Ämter ausgeweitet. Weitere Informationen finden Sie im Serviceportal.

Neuss goes even more digital: Online appointment booking at the Integration Office and appointment assistant at the Citizens' Office

From September 1, 2024, appointments at the Integration Office for various matters can be booked online. Available services are applying for or renewing a residence permit, issuing a declaration of commitment for visitor visas, scheduling a consultation for naturalization and some more.

The Integration Office is the fourth service point, in addition to the Citizens' Office, Business Registration Office, and Adult Education Center, which offers online appointment booking now.

Digital appointment assistant at the Citizens' Office

Also starting September 1, 2024, a new service will be available at the Citizens' Office: the appointment assistant!

If no appointments are available for the service you need, our scheduling agent takes over by allowing you to provide your preferred time window and details. When new appointments become available, the agent automatically offers a suitable time slot, which you can accept within 24 hours. This eliminates the task of constantly checking for newly released appointments.

The online appointment scheduling service will gradually be expanded to include other offices.

For more information visit the Service Portal.

Stand: 29. August 2024