Neuss startet mit digitaler Wohnsitzanmeldung

Wer eine Wohnung in Neuss bezieht, kann ab sofort die An- bzw. Ummeldung online über www.wohnsitzanmeldung.de vornehmen. Ein Besuch im Bürgeramt ist dafür nicht mehr erforderlich. Durch diesen neuen Online-Service ist die Ummeldung in Neuss unabhängig von den Sprechzeiten des Bürgeramtes möglich.

Um die Online-Anmeldung zu nutzen wird ein Personalausweis, ein elektronischer Aufenthaltstitel oder eine eID-Karte für Unionsbürger*innen mit aktivierter Online-Funktion benötigt. Zudem brauchen Nutzer*innen ein Smartphone mit NFC-Schnittstelle und installierter Ausweis-App sowie ein Nutzerkonto bei der BundID. Nach Abschluss der Anmeldung erhalten Nutzer*innen einen neuen Adressaufkleber für den Ausweis per Post und aktualisieren den Chip des Ausweises per App.

Weitere Informationen finden Sie unter Online-Ummeldung Neuss

____

Stand: 29. Oktober 2024