04.04.2025 - Asphaltarbeiten auf der Drususallee

Wegen Asphaltarbeiten muss die Drususallee am kommenden Montag und Dienstag, 7. und 8. April 2025, in Fahrtrichtung stadtauswärts zwischen Sternstraße und Kaiser-Friedrich-Straße gesperrt werden. Während der Sperrung sind die Parkplätze in der Mitte der Straße auch von der Fahrtrichtung stadteinwärts nicht nutzbar. Der Verkehr wird über Stern-, Kanal- und Kaiser-Friedrich-Straße umgeleitet. Die Arbeiten sind notwendig, um neue Markierungen vorzubereiten, die zu einem späteren Zeitpunkt aufgebracht werden. Die Leerung der Mülltonnen ist mit der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss (AWL) abgestimmt und findet wie gewohnt am Dienstag statt.