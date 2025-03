11.03.2025 - Zweites Bürgerforum zur Kommunalen Wärmeplanung in Neuss

Die Stadt Neuss setzt ihre Arbeit an einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Wärmeversorgung fort. In diesem Rahmen lädt die Stadt Neuss alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zum zweiten Bürgerforum zur Kommunalen Wärmeplanung ein. Die Veranstaltung findet am 28. März 2025 von 16:30 Uhr bis ca. 19:00 Uhr in der Aula der Janusz-Korczak-Gesamtschule statt.

Nach dem erfolgreichen ersten Bürgerforum im November 2024, bei dem die Grundlagen der Wärmewende vorgestellt wurden, präsentiert die Stadtverwaltung nun die weiteren Schritte zur klimaneutralen Wärmeversorgung. Dabei werden die bisherigen Erkenntnisse und Planungen vorgestellt sowie Möglichkeiten aufgezeigt, wie eine nachhaltige Wärmeversorgung in Neuss umgesetzt werden kann. Zudem werden die nächsten Schritte nach Abschluss der kommunalen Wärmeplanung dargelegt.

Die Veranstaltung bietet den Teilnehmenden die Gelegenheit, sich umfassend über die geplanten Maßnahmen zu informieren, Fragen zu stellen und aktiv an der Gestaltung der Wärmezukunft in Neuss mitzuwirken. Im Anschluss an die Präsentationen besteht die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Zudem steht die Verbraucherzentrale NRW vor Ort für weitere Informationen zur Verfügung.

Die Stadt Neuss freut sich auf eine rege Beteiligung und den gemeinsamen Dialog mit der Bürgerschaft. Weitere Informationen zur kommunalen Wärmeplanung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung stehen unter neuss.de/waermewende-in-neuss zur Verfügung.