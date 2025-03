13.03.2025 - Schaumparty in der Eissporthalle

Der Winter geht zu Ende und damit auch die aktuelle Eislaufsaison in der Eissporthalle in Neuss-Reuschenberg. Als besonderes Highlight endet der „Kufenspaß“ am Sonntag, 16. März, von 16 bis 19 Uhr wieder mit der traditionellen Schaumparty. Die passende Partymusik kommt von DJ Rainer. Ab 18 Uhr wird mit dem Einschalten der Schaumkanonen das große Finale eingeläutet. Der Eintritt kostet 7,50 Euro pro Person. Die öffentliche Laufzeit von 10 bis 16 Uhr entfällt an diesem Tag wegen der Vorbereitungen für die Schaumparty.

Saisonfazit fällt positiv aus

Im vergangenen Herbst hatten die Stadtwerke in eine neue Eisaufbereitung und eine neue Bande investiert. Nach der erfolgreichen Installation erfolgte der Saisonstart Mitte Dezember. Die neue Eisfläche wurde von Vereinen und auch von der Öffentlichkeit sehr gut angenommen. „Wir hatten in der Spitze Tage mit über 1.000 Eisläuferinnen und Eisläufern“, zieht Oliver Tiedtke, stellvertretender Betriebsleiter der Eissporthalle ein positives erstes Zwischenfazit.

