10.03.2025 - Landesgartenschau aus luftiger Höhe

So hoch wie St. Quirin (70 Meter) ist er und verspricht spektakuläre Ausblicke: Zu Beginn der Landesgartenschau 2026 wird der Aussichtsturm „LOOK-360° Panorama“ zwei Monate auf dem Wendersplatz stehen und einen besonderen Blickwinkel auf das Gelände, den Neusser Hafen und die Innenstadt ermöglichen.

Die Aussichtsplattform ist aktuell der höchste mobile Skylift der Welt. Betreiber ist die Schaustellerfamilie Schneider aus Düsseldorf/ Soest. Heute wurde im Rathaus Neuss der Vertrag zwischen der LAGA GmbH und der Schneider GmbH unterschrieben: Die Attraktion wird von Mitte April bis Mitte Juni 2026 die Besuchenden in Neuss zur Vogelperspektive einladen.

„Landesgartenschau, Hafen und Innenstadt von oben – dieser 360-Grad-Blick auf Augenhöhe mit St. Quirin ist ein besonderes Erlebnis für Jung und Alt“, freut sich Bürgermeister Reiner Breuer, der selbst schon Probe gefahren und von der Attraktion begeistert ist.

„Neuss wie noch nie“ verspricht die Landesgartenschau. Und das bietet auch der Blick aus den vier gläsernen, klimatisierten Kabinen, in denen jeweils bis zu 20 Personen Platz finden. In sanftem Modus bewegen sie sich auf- und abwärts und drehen sich dabei langsam um die eigene Achse. Im Inneren der Gondeln werden dabei die zurückgelegten Meter angezeigt. Über einen Audioguide sind interessante Informationen zur Stadt Neuss und der Landesgartenschau zu hören. Rund fünf Minuten dauert die Fahrt bis zur Spitze.

„Das erlaubt genug Zeit für einen einzigartigen und eindrucksvollen Rundumblick über die Umgebung. Und es ist eine schöne Verbindung zwischen Innenstadt und Landesgartenschau“, erläutert Annette Nothnagel, Geschäftsführung der LAGA GmbH.

„Wir haben letztes Jahr mit unserem neuen Aussichtsturm erfolgreich Weltpremiere auf der Düsseldorfer Rheinkirmes gefeiert. Die Begeisterung war groß. Wir freuen uns schon auf strahlende Augen in Neuss“, so Besitzer Franz Thomas Schneider, der vier Millionen Euro in das Fahrgeschäft investiert hat.

Die Attraktion aus Stahl wurde im Jahr 2024 gebaut und benötigt eine Standfläche von 22 x 19 Metern. Zu ihren Füßen befindet sich das Kassenhäuschen. Der genaue Fahrtpreis wird noch festgelegt. Für Besuchende der Landesgartenschau soll es jedenfalls Ermäßigungen geben.

Foto der erfolgreichen Vertragsunterzeichnung

©Stadt Neuss

BU: v.l.n.r. Christoph Hölters, Beigeordneter der Stadt Neuss, Annette Nothnagel, Geschäftsführung LAGA GmbH, Franz Thomas Schneider, Schneider GmbH, Bürgermeister Reiner Breuer

Foto des Aussichtsturms LOOK-360° Panorama

©Schneider GmbH