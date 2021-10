29.09.2021 - Beethoven und Elgar im Zeughaus

Sinfonia, das Sinfonieorchester der Musikschule der Stadt Neuss für Erwachsene, spielt am Sonntag, 10. Oktober 2021, sein Jahreskonzert im Zeughaus. Bei den Konzerten wird das Zeughaus nicht voll bestuhlt, um größere Abstände zu ermöglichen. Um trotzdem möglichst viele Musikbegeisterte zu erreichen wird das Orchester das Programm zwei Mal, um 15 und um 18 Uhr, spielen. Ursprünglich im Beethovenjahr 2020 plante das Orchester, die 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven aufzuführen. Damals, im Februar 2020 fiel das Konzert dann wegen einer Sturmwarnung aus. Mehrere Nachholtermine wurden verschoben, da wegen der Pandemie Proben und Konzerte immer wieder unmöglich waren. In der Zeit kam die Streicherserenade von Edward Elgar zum Programm dazu, es musste manchmal in kleineren Besetzungen geprobt werden und so passte ein Streicherstück sehr gut. Nun ist es endlich soweit und das Orchester kann wieder in voller Besetzung proben und das Geprobte auch aufführen.

Beethovens 7. Sinfonie lebt von ihren tänzerischen Rhythmen. Sehr bekannt ist der 2. Satz, das Allegretto, das auch oft als Filmmusik zu hören ist. Elgars Serenade für Streicher ist ein frühes Werk, aber trotzdem eines der bekanntesten des Komponisten. Er schafft einen wunderschönen farbigen Streicherklang, gerade der Mittelsatz verzaubert mit seiner Harmonik.

Der Eintritt ist frei, trotzdem ist eine Reservierung unter www.sinfonia-neuss.de erforderlich. Für den Besuch des Konzerts gilt die 3G-Regel.

(Stand: 29.09.2021/Spa)