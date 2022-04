31.03.2022 - Planungsgebiet „Am Schwarzen Graben“

Mit dem "Dialogorientierten Moderationsverfahren" für das Plangebiet "Am Schwarzen Graben" in Neuss Rosellerheide-Neuenbaum wurde in den letzten zwei Jahren ergebnisoffen die Möglichkeiten einer zukünftigen Entwicklung des Areals zwischen dem Wasserlauf Schwarzer Graben und der Neukirchener Straße geprüft.



Der Dialog wurde mit vielfältigen Veranstaltungen und Beteiligungsformaten umgesetzt, um die lokalen Perspektiven der Neusser*innen zu erfahren. Mit der Durchführung beauftragt wurde das Planungsteam des Büros scheuvens + wachten plus. Der Prozess mündete in einer pandemiebedingt digitalen Abschlussveranstaltung über die Zukunft des Plangebiets "Am Schwarzen Graben" im Oktober 2021.

All die Anregungen und Ideen sind – zusammen mit den Hinweisen der gegründeten Bürgerinitiative – in den Auswertungsprozess des Planungsteams eingeflossen. Sie sind in einer Abschlussdokumentation zusammengestellt worden, der das gesamte Moderationsverfahren abbildet.



Aus den gewonnen Ergebnissen hat das Planungsteam Schlussfolgerungen für eine zukünftige räumliche Organisation innerhalb des Plangebiets gezogen. Diese sind in städtebauliche Strukturskizzen eingeflossen, die aktuell in den politischen Gremien diskutiert werden. So wurde das gezogene Fazit am 29. März 2022 im Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität durch das Planungsteam vorgestellt.

Die Abschlussdokumentation ist auf der Projektwebseite www.am-schwarzen-graben.de abrufbar.



Da der Prozess nun ein Ende findet, ist die Seite noch bis Ende Juni dieses Jahres abrufbar, die Beteiligungselemente wurden mit Veröffentlichung der Abschlussdokumentation jedoch abgeschaltet. Eine Kontaktaufnahme zum Thema ist trotzdem möglich, das Amt für Stadtplanung steht auch weiterhin für Fragen rund um das Moderationsverfahren zur Verfügung.

*

(Stand: 31.03.2022, Bo)