12.09.2022 - Sprechstunde der Inklusionsbeauftragen

Für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige bietet die Inklusionsbeauftragte der Stadt Neuss, Mirjam Lenzen, am Donnerstag, 22. September 2022, eine Sprechstunde an. Als Inklusionsbeauftragte kann Lenzen dabei unterstützen, die richtige Beratungseinrichtung oder Anlaufstelle für das eigene Anliegen zu finden und den Kontakt herzustellen. Die Sprechstunde kann persönlich oder telefonisch wahrgenommen werden, das Büro ist barrierefrei zugänglich. Terminvereinbarungen sind telefonisch unter 02131/905311 oder per E-Mail an mirjam.lenzen@stadt.neuss.de möglich.

(Stand: 12.09.2022/Spa)