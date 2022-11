28.10.2022 - Neustart beim Immobilienmanagement der Stadt

Die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH („NBI GmbH“) wurde in dieser Woche in das Handelsregister des Amtsgerichtes Neuss eingetragen. Damit ist der Startschuss für die grundlegende Neuaufstellung des Immobilienmanagements der Stadt Neuss gefallen. Die städtische Neusser Bauverein GmbH und das bisherige Gebäudemanagement der Stadtverwaltung sind nun unter der NBI-Holding als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt vereint.

„Mit der Gründung der Gesellschaft ist der Weg nun frei für den Neustart im Bereich des Baus und der Bewirtschaftung aller öffentlich genutzten Gebäude in Neuss“, betont Bürgermeister Reiner Breuer am Donnerstag vor den Mitgliedern des Haupt- und Sicherheitsausschusses. Breuer freut sich, dass die umfassende Umstrukturierung des Immobilienmanagements mit der Zustimmung der Beschäftigten erfolgreich an den Start gebracht werden konnte.

„Trotz der derzeit schwierigen Lage in der Bauwirtschaft hoffen wir, mit der Neuaufstellung auch auf eine erfolgreiche Akquise von weiterem Fachpersonal. Ziel ist, dass wir mehr Baumaßnahmen in die Umsetzung bekommen. Wir wollen Schulen sanieren, weitere Kitas bauen, müssen dabei aber auch Prioritäten setzen. Wir sind zugleich Vorbild und führen gerade eine energetische Sanierung am Rathaus durch“ so der Bürgermeister abschließend.

Der Bürgermeister nutzte zugleich die Gelegenheit, um den neuen Sprecher der Geschäftsführung der Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (GMNS), Michael Assenmacher, vorzustellen. Der studierte Architekt, ist bereits zum 1. Oktober 2022 zur Stadt Neuss gewechselt und war zuvor Beigeordneter bei der Stadt Meerbusch.

Mit der Eintragung in das Handelsregister sind alle Vermögenswerte auf die NBI GmbH übergegangen. Die Vermögenswerte umfassen insbesondere Immobilien und die Geschäftsanteile an der Neusser Bauverein GmbH (zuvor Neusser Bauverein AG), der Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (zuvor GMN) und der City-Parkhaus GmbH. Mit der Eintragung wechseln zudem mehr als 100 Beschäftigte vom Rathaus in die neugegründete GMNS GmbH. Diese hatten im Vorfeld ihre Zustimmung zum Wechsel ihres Beschäftigungsverhältnisses gegeben.

In unserem Bildarchiv finden Sie zwei Fotos für Ihre Berichterstattung. Die Fotos zeigen Bürgermeister Reiner Breuer und den neuen Sprecher der Geschäftsführung der GMNS, Michael Assenmacher.

Weitere Hintergrundinformationen zur GMNS:



Die GMNS ist verantwortlich für den Bau und die Bewirtschaftung aller öffentlich genutzten Gebäude der Stadt Neuss und nimmt die Eigentümerfunktion für etwa 230 Objekte mit einer Nettogrundfläche von ca. 340.000 qm wahr. Dabei handelt es sich z. B. um 45 Schulstandorte mit 164 Gebäudeteilen sowie um Verwaltungsgebäude, Feuerwachen, Kitas, Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialeinrichtungen.