31.01.2023 - Neue Angebote der VHS

Die Volkshochschule im RomaNEum startet im Februar mit einer Reihe von neuen Kursen und Vorträgen:



VHS-Vortrag „Der nächste Winter kommt bestimmt“

„Energie“ – das ist ein Schwerpunktthema der VHS in diesem Semester.

Die Energieversorgung Deutschlands und der EU ist nicht sicher aufgestellt: Gerade in Deutschland hat man sich von der Atomkraft weitgehend losgesagt, von fossilen Trägern wie Öl und Erdgas will man sich wegen der Klimaerwärmung lösen, aber der Ausbau nachhaltiger Energieerzeugung durch Windkraft und Photovoltaik kann noch nicht ausreichend beschleunigt werden. Der bekannte Energie-Experte Dr. Frank Umbach stellt in seinem Vortrag am Donnerstag, dem 02.02., um 18.30 Uhr die Möglichkeiten einer zeitgemäßen Energiepolitik dar.



Online-Kurs der VHS: Jede Woche ein Gedicht

Wer gerne Gedichte hört, liest, spricht und schreibt ist in diesem entgeltfreien Online-Kurs herzlich willkommen. Ab dem 07.02. trifft sich die Gruppe, moderiert von Dr. Nikolaus Schneider, an sechs Dienstagen um 18.00 Uhr auf eine halbe Stunde in einem Video-Konferenzraum der vhs.cloud. Immer wird eine Person ein Gedicht vorstellen und sagen, warum sie oder er dieses Gedicht nicht missen möchte in ihrem / seinem Leben.

Die Teilnehmer*innen können nur zuhören oder auch selbst ein Gedicht in den Raum geben.



Wilde Huskys, weites Lappland: Ein Winter in der Arktis – Reisereportage in der VHS

Am Dienstag, dem 07.02., lädt die VHS um 19.30 Uhr zu einer Bilderreise in den hohen Norden ein. Anuschka Dinter berichtet in ihrem Vortrag von ihren Abenteuern in Eis und Schnee, der Arbeit mit den Schlittenhunden und dem Umgang mit der langen Dunkelheit. Die Teilnehmer*innen können sich auf Schlittentouren, Polarlichter und die ein oder andere Überraschung im Leben einer Musherin freuen!



Body and Power am Dienstag an der VHS Neuss

Von moderatem bis intensivem Training - hier ist für jede*n etwas dabei! Abwechslungsreich trainiert wird die Kraft sowie Ausdauer jeweils 12 x dienstags ab dem 07.02., um 19.30 Uhr im RomaNEum.



Cyber-Attacken. VHS-Vortrag zu digitalen Bedrohungen

Seit Beginn des Ukraine-Krieges nimmt die Öffentlichkeit die Gefahren durch Cyberattacken, dh. Angriffe im digitalen Raum, stärker wahr. Der Referent und Bundeswehrangehöriger erläutert am Mittwoch, dem 08.02., neue Formen der Bedrohungen aus dem Cyberraum und deren Auswirkungen auf gesamtstaatliche Organisation - unter besonderer Berücksichtigung der Bundeswehr.

Infovortrag in der VHS: Was tun im Katastrophenfall?

Ausfälle der kritischen Infrastruktur - wie ein großräumiger Stromausfall - können auch in Deutschland vorkommen. Gerade in dieser Zeit hat das Risiko durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges zugenommen. Außerdem bewirkt der Klimawandel - bereits jetzt und hier - eine Zunahme von Extremwetterereignissen. Aber nicht nur Phänomene wie Starkregen sind zu bewältigen.

Wie sollte ein Haushalt vorbereitet sein, was soll man unternehmen und vor allem was unterlassen? Zwei Experten des Technischen Hilfswerks geben am Donnerstag, dem 09.02., um 17.00 Uhr im RomaNEum Tipps, die jede*r einfach befolgen kann.



Ölmalerei

Die vielfältigen Möglichkeiten der Ölmalerei erfahren Teilnehmende in diesem VHS Kurs. Ab dem 14.02. können sie an 9 Terminen von jeweils 17.45 – 20.00 Uhr, Fertigkeiten erweitern und vertiefen. Der Kurs findet 14-tägig statt.



