Rathaus-Tiefgarage: Smartes Parken und sicheres Fahrradparken

Während aktuell noch die letzten Sanierungsarbeiten in der Rathaus-Tiefgarage laufen, hat der Haupt- und Sicherheitsausschuss in seiner letzten Sitzung (Donnerstag, 30. Januar 2025) einstimmig ein neues Konzept zur künftigen Nutzung beschlossen. Die Rathaus-Tiefgarage wird in Zukunft in einem Teilbereich zum „Rad-Haus“, dass auch ein sicheres und überdachtes Abstellen von Fahrrädern möglich macht. Das Parken für PKWs bleibt erhalten und durch moderne Kennzeichen-Erfassung zur Ein- und Ausfahrt sowie einer digitalen Buchungsmöglichkeit für einen Parkplatz „smart“ und verlässlicher ausgestaltet.

Das „Rad-Haus“: Sicherer Fahrradstellplatz

Ein Teil der Tiefgarage wird zum „Rad-Haus“ umgestaltet, einem überdachten und sicheren Abstellbereich für Fahrräder. Dies ermöglicht es Radfahrern, ihre Fahrräder wettergeschützt und geschützt abzustellen. Das Abstellen ist zwischen 06:00 und 24:00 Uhr kostenlos und ohne vorherige Buchung möglich.

Smartes Parken für PKWs

Für Autofahrer bleibt das Parken in der Tiefgarage erhalten und wird durch moderne Technologien optimiert. Eine Kennzeichenerfassung ermöglicht die Ein- und Ausfahrt, während ein digitales Buchungssystem die Reservierung von Parkplätzen erleichtert.

Parken während der Rathaus-Öffnungszeiten

Weil die Tiefgarage über nur über 39 Parkplätze für PKW verfügt, kann hier während der Öffnungszeiten des Rathauses ausschließlich mit einem Termin im Rathaus und vorheriger Buchung eines Parkplatzes geparkt werden. Für die vorherige Buchung eines Parkplatzes wird zukünftig ein Buchungssystem auf neuss.de verlinkt. Hier können Nutzer*innen selbstständig oder durch Mitarbeitende der Verwaltung einen Buchungszeitraum unter einem bestimmten PKW-Kennzeichen reservieren, mit dem die Einfahrt ermöglicht wird.

Parken außerhalb der Öffnungszeiten

Außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses, also am späten Nach-mittag und Abend bis Mitternacht sowie am Wochenende, ist die Rathaus-Tarifgarage ohne Termin im Rathaus, nach vorheriger Buchung eines Parkplatzes oder - zunächst probeweise - auch ohne Buchung bei freien Parkplätzen über die reine Kennzeichenerfassung nutzbar.

Gebühren und Nutzungsdauer

Während der Öffnungszeiten ist die Parkdauer auf zwei Stunden begrenzt, um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die Nutzung zu ermöglichen. Die erste Stunde ist kostenfrei, danach fällt eine Pauschale von 5 Euro für bis zu zwei Stunden an. Außerhalb der Öffnungszeiten orientieren sich die Tarife an den üblichen Parkgebühren der Innenstadt. Das Bezahlen kann papierlos nach Angabe des Kennzeichens am Automaten bargeldlos oder mit Bargeld erfolgen.

Mit diesen Neuerungen bietet die Stadt Neuss sowohl Radfahrern als auch Autofahrern moderne und komfortable Parkmöglichkeiten.

Weitere Parkmöglichkeiten

Nicht nur während der noch laufenden Sanierungsarbeiten, stehen verschiedene Parkplatzkapazitäten in der Nähe der Rathaus-Tiefgarage zur Verfügung. So beispielsweise bei der Sparkasse Neuss, dem Tranktorparkhaus und dem fußläufig gut zu erreichenden Hamtorparkhaus.

Weitere Parkmöglichkeiten und deren freie Kapazitäten, finden Sie in der Onlineübersicht der Parkhaus-Belegung: http://parkinfo.neuss.de/list/

Stand: 01.02.2025