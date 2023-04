Im Jahre 1924 wurde Herzliya als Moshava (landwirtschaftliche Siedlung, in der im Gegensatz zum Moshav die organisierten Landwirte Farmen in eigenem Grundbesitz bewirtschaften) gegründet. Den Namen erhielt die Siedlung in Erinnerung an den Zionisten Theodor Herzl. Bereits im Gründungsjahr wurden 101 Häuser und 35 Kuhställe errichtet. Die Bevölkerung nahm durch Niederlassung von jüdischen Immigranten rasch zu.

Zum Zeitpunkt der Ausrufung der Unabhängigkeit Israels lebten hier bereits 5.300 Personen. Durch weitere jüdische Immigration stieg die Einwohnerzahl an und erreichte in den Sechzigerjahren 25.000, wodurch der Ort Stadtcharakter bekam. In 2017 hatte die Stadt knapp 94.000 Einwohner.