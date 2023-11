Unsere dualen Studiengänge & Ausbildungsberufe

Auf den Folgeseiten findest du alle wichtigen Informationen rund um unsere zahlreichen und vielfältigen dualen Studiengänge & Ausbildungsberufe.

Für eine bessere Übersicht, haben wir unsere Verwaltungsberufe (duale Studiengänge & Ausbildsberufe), unsere sozialen Berufe und unsere gewerblich-technischen Ausbildungsberufe in jeweils einer Kategorie für dich zusammengefasst.

Unsere Verwaltungsberufe bilden dich für ein breites Tätigkeitsspektrum in Verwaltungen und Behörden aus. Hier bilden wir bedarfsgerecht aus, weshalb du sehr gute Übernahmechancen erwarten kannst.

Zudem bieten wir duale Studiengänge im Bereich soziale Arbeit an. Hier erlangst du ebenfalls einen anerkannten Studienabschluss. Auch hier werden Ausbildungsplätze nach Bedarf ausgeschrieben.

In unseren gewerblich-technischen Berufen erlangst du einen anerkannten Abschluss, mit dem du auch in der freien Wirtschaft tätig sein kannst. Diese Berufe bilden wir in der Regel über Bedarf aus.