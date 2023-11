Bauzeichner*in (Tiefbau)

Einleitung

Du hast Interesse an technischen Zeichnungen? Du interessierst dich für die baulichen Planungen in einer Stadt? Dann bist du hier bei der Stadt Neuss als einer der größten und spannendsten Arbeitgeberinnen in Neuss genau richtig!

Aufgaben

Planung von Bautätigkeiten an oder unterhalb der Erdoberfläche

Konvertierung von Daten

Berechnung nach baurechtlichen Vorgaben

Anwendung von Qualitätssicherungsinstrumenten

Erstellung von Grundrissen, Ansichten und Schnitten am Computer

Inhalt und Aufbau

Praktische Lehre beim Tiefbaumanagement Neuss (TMN) und der Infrastruktur Neuss AöR (ISN) anhand konkreter Projekte für die Planung von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen

Besuch des Berufskollegs der Stadt Düsseldorf

Organisatorisches