Einleitung

In deiner Freizeit beschäftigst du dich gerne mit Computern? Technisches Verständnis gehört zu deinem Skill-Set? Dein Umfeld kannst du bereits durch dein IT-Wissen unterstützen? Dann mach doch dein Hobby zum Beruf bei der Stadtverwaltung Neuss!

Aufgaben

Arbeit mit Datenbanken und zum Thema "Datensicherheit" (Access)

Entwicklung und Umsetzung von IT-Lösungen

Digitalisierung von Verwaltungsprozessen

Optimierung bestehender IT-Dienstleistungen

Inhalt und Aufbau



Das Studium mit Informatikschwerpunkt, aber auch mit wirtschaftswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Inhalten, absolvierst du an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) in Köln und erlangst damit den akademischen Grad „Bachelor of Arts“.

Studium ca. 21 Monate: du erlernst die rechtlichen Grundlagen deiner späteren Tätigkeit und deren Anwendung

Praxis ca. 15 Monate: du lernst deine späteren Aufgabenfelder bei der Stadt Neuss kennen

Du erhältst mit Abschluss des Studiums die Laufbahnbefähigung der Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt) der allgemeinen Verwaltung, ehemals gehobener Dienst, bzw. einen vergleichbaren Status als Beschäftigte*r

Organisatorisches

Benötigter Schulabschluss: Abitur, volle Fachhochschulreife oder gleichwertige Schulabschlüsse

Beginn: 01.09. (nach Bedarf)

Dauer: 3 Jahre

Verdienst: ca. 1.405 Euro brutto Beamt*innen (Stand 14.11.2023)

Übernahmechancen

Das duale Studium "Bachelor of Arts – Verwaltungsinformatik (VINF)" bieten wir bedarfsgerecht an. Nach erfolgreichem Abschluss übernehmen wir dich daher in der Regel weiter bei der Stadt Neuss.