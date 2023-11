Einleitung

Lust auf Menschen? Auf sinnvolle Arbeit? Auf abwechslungsreiche Tätigkeiten und etwas Gutes zu tun für deine Stadt? Dann bist du hier bei der Stadt Neuss als einer der größten und spannendsten Arbeitgeberinnen in Neuss genau richtig!

Aufgaben

Zu deinen Tätigkeiten zählen die Information und Beratung von Neusser Bürgerinnen und Bürgern, das Annehmen und Bearbeiten von Anträgen und das Erteilen von Genehmigungen.

Du hilfst Menschen dabei „JA“ zu sagen und erstellst Eheurkunden, um ihre gemeinsame Zukunft auf den Weg zu bringen.

Du erteilst Genehmigungen für Gaststätten oder Demonstrationen. Du trägst damit zu der Sicherheit und Ordnung unserer Stadt bei.

Du kümmerst Dich um unser Personal, damit es gerne zur Arbeit kommt.

Du wirst bei Baugenehmigungsverfahren mit eingebunden, damit unsere Stadt noch schöner wird.

Inhalt und Aufbau



Das Studium mit rechtswissenschaftlichem Schwerpunkt, aber auch mit wirtschaftswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Inhalten, absolvierst du an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) in Köln und erlangst damit den akademischen Grad „Bachelor of Laws“

Studium ca. 21 Monate: du erlernst die rechtlichen Grundlagen deiner späteren Tätigkeit und deren Anwendung

Praxis ca. 15 Monate: du lernst deine späteren Aufgabenfelder bei der Stadt Neuss kennen (Finanzen, Personal-, Ordnungs- und Leistungsverwaltung)

Du erhältst mit Abschluss des Studiums die Laufbahnbefähigung der Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt) der allgemeinen Verwaltung, ehemals gehobener Dienst, bzw. einen vergleichbaren Status als Beschäftigte*r

Organisatorisches

Benötigter Schulabschluss: Abitur, volle Fachhochschulreife oder gleichwertige Schulabschlüsse

Beginn: 01.09. jeden Jahres (Bewerbungszeitraum i. d. R. von September bis Dezember des Vorjahres)

Dauer: 3 Jahre

Verdienst: ca. 1.405 Euro brutto Beamt*innen (Stand 14.11.2023)

Übernahmechancen

Das duale Studium "Bachelor of Laws – Allgemeine Verwaltung" bieten wir bedarfsgerecht an. Nach erfolgreichem Abschluss übernehmen wir dich daher in der Regel weiter bei der Stadt Neuss.