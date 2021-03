Allgemeine Informationen zur Wiederholung der Integrationsausschusswahl

Die Stadt Neuss wiederholt am 30. Mai 2021 die Wahl zum Integrationsausschuss.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben dabei die Möglichkeit sich auf kommunaler politischer Ebene demokratisch aktiv einzubringen.

Die Hauptwahl fand am 13. September 2020 statt. Die Vertretung der Stadt Neuss hat die Wahl jedoch für ungültig erklärt und eine Wiederholungswahl im ganzen Wahlgebiet angeordnet.

Was ist der Integrationsausschuss und wer wird gewählt?

Der Integrationsauschuss besteht aus zwölf direkt gewählten Vertreterinnen und Vertretern der Neusser Migrantinnen und Migranten, sowie aus sechs Ratsmitgliedern.

Die Legislaturperiode beträgt fünf Jahre.

Er ist ein demokratisch gewähltes Gremium, in dem sich alle Mitglieder regelmäßig und auf Augenhöhe austauschen über Fragen

der Chancengerechtigkeit,

der gleichberechtigten Teilhabe,

der Migration und Integration

und vieles mehr.

Zur Wiederholungswahl treten dieselben Listen erneut an, die auch zur Hauptwahl angetreten und vom Wahlausschuss zugelassen worden sind.

Dabei handelt es sich um die Liste Ich bin Neuss, die Liste Gemeinsame Zukunft Neuss und die Liste SPD – Heimat in Vielfalt.

Wo wird gewählt und wie kann ich wählen?

Das Stadtgebiet Neuss wird zur Wiederholungswahl in fünf Stimmbezirke eingeteilt, in denen am Wahlsonntag jeweils ein Wahllokal zur Abgabe der Stimme an der Wahlurne eingerichtet wird.

Folgende Stimmbezirke werden eingerichtet:

Stimmbezirk 001 – Neuss Nord

Stimmbezirk 002 – Neuss Mitte

Stimmbezirk 003 – Neuss Ost

Stimmbezirk 004 – Neuss Süd

Stimmbezirk 005 – Neuss West



Jede*r Wahlberechtigte wird im Voraus automatisch einem dieser Stimmbezirke und dem entsprechenden Wahllokal zugeordnet, in dem sie*er ihre*seine Stimme am 30. Mai 2021 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr an der Wahlurne abgeben kann.

Die notwendigen Informationen dazu sind auf der Wahlbenachrichtigung zu finden, welche jeder*jedem Wahlberechtigten in der Zeit vom 26. April 2021 bis zum 05. Mai 2021 zugeschickt wird.

Es besteht zudem die Möglichkeit der Briefwahl oder mittels Wahlschein in einem der anderen Stimmbezirke die Stimme im Wahllokal abzugeben.