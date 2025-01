Stadt Neuss fördert erneut Bewegungswettbewerb an Grundschulen

Ab sofort können sich Grundschulen für eine kostenlose Teilnahme an dem Projekt SpoSpiTo-Bewegungs-Pass anmelden, das von der Stadt Neuss gefördert wird. Die Abkürzung SpoSpiTo steht dabei für Sporteln-Spielen-Toben. Die Herausforderung: Innerhalb von sechs Wochen mindestens 20-mal ohne Elterntaxi in die Schule zu kommen. Ob mit dem Rad, dem Tretroller oder zu Fuß – Hauptsache das Auto bleibt in der Garage. Kinder, die diese Aufgabe meistern, erhalten als Anerkennung für so viel Bewegung und Klimaschutz eine SpoSpiTo-Urkunde. Außerdem werden unter allen teilnehmenden Kinder hochwertige Preise verlost.

Neusser Grundschulen können sich noch bis Freitag, 7. Februar 2025, online unter www.spospito-bewegungspass.de anmelden.

Mit Bewegung in den Tag starten und das Klima schützen

Das Ziel von SpoSpiTo ist es, Kinder für mehr Bewegung zu begeistern und zu motivieren. Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass sollen Kinder zum einen zur Bewegung an der frischen Luft animiert werden, sodass der bewegte Einstieg in den Tag der Kinder gelingt und sie wacher, ausgeglichener und konzentrierter durch ihren Alltag gehen. Zum anderen werden ihre Abwehrkräfte gestärkt, sie lernen frühzeitig mit den Herausforderungen des Straßenverkehrs umzugehen und gewinnen Sicherheit. Toller Nebeneffekt: Die Umwelt wird auch noch geschont und mit dieser Aktion wird etwas für den Klimaschutz unternommen. An der Aktion für mehr Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz auf dem Schulweg nahmen in den vergangenen zwei Jahren bundesweit jeweils über 100.000 Kinder teil.

Außerdem organisiert SpoSpiTo seit 2011 große Bewegungstage in Zusammenarbeit mit Sportvereinen, bei denen sich Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren an vielen verschiedenen Bewegungsstationen in einer großen Turnhalle nach Herzenslust austoben und ihrem natürlichen Bewegungsdrang freien Lauf lassen können.

___

Stand: 21. Januar 2025