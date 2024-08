Umfrage zur Lebensqualität

Wie zufrieden sind die Neusser*innen mit den Lebensbedingungen in unserer Stadt?

Darüber möchte die Stadtverwaltung mehr erfahren und beteiligt sich daher an einer Bürger*innenumfrage zur "Lebensqualität in deutschen Städten". In Neuss werden dazu ab dem 26. August 1.500 Bürger*innen im Alter ab 16 Jahren, die per maschinellem Zufallsverfahren aus dem Melderegister gezogen wurden, angeschrieben und um ihre Mitwirkung gebeten. Die angeschriebenen Bürger*innen haben die Möglichkeit, den mitgesandten Papier-Fragebogen auszufüllen und portofrei zurückzusenden oder die Fragen mittels eines persönlichen Zugangs-Codes online zu beantworten. Die Teilnahme ist freiwillig und anonym.

Umfrage findet in 16 Städten statt

Die Umfrage ist ein Gemeinschaftsprojekt von 16 deutschen Städten unterschiedlicher Größe. Durchgeführt wird die Studie im Auftrag der Städtegemeinschaft von dem renommierten Markt- und Sozialforschungsinstitut IFAK. Die Befragung ist angelehnt an das EU-Konzept "Perception Survey on quality of life in European cities", eine Umfrage, die seit 2004 europaweit alle drei Jahre durchgeführt wird. Die Stadt Neuss ist zum zweiten Mal dabei.

Allgemeine Fragen zu öffentlichen Aufgaben der Stadt Neuss, zu Umwelt und Sicherheit, kurz zur Lebensqualität in der Stadt Neuss, stehen im Mittelpunkt der Umfrage. Die Ergebnisse tragen dazu bei, aktuelle kommunale Planungen zu unterstützen und die Lebensbedinungen in der Stadt Neuss weiter zu verbessern. "Die Teilnahme an der koordinierten Befragung ermöglicht es uns, mit überschaubaren Kosten und Personaleinsatz belastbare und mit anderen Städten vergleichbare Ergebnisse zu erhalten", erklärt Charlotte Hohn, Leiterin der Abteilung Statistik und Stadtforschung, den Ansatz und hofft, dass sich möglichst viele der ausgewählten Bürger*innen die Zeit nehmen, den Fragebogen auszufüllen. "Je mehr Rückmeldungen wir erhalten, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse sein".

Weitere Informationen zur Umfrage sowie zur Analyse der letzten Umfrage finden Sie im Internet unter der Adresse: www.neuss.de/wirtschaft/statistiken/umfrage

___

Stand: 28. August 2024