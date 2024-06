Wärmewende in Neuss

Die kommunale Wärmeplanung besteht im Wesentlichen aus fünf Schritten.

1. Durchführung einer Eignungsprüfung

Die Eignungsprüfung untersucht, ob in Neuss Teilgebiete vorhanden sind, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für die Versorgung durch ein Wärme-oder Wasserstoffnetz geeignet sind. Für diese Teilgebiete kann eine verkürzte Wärmeplanung durchgeführt werden. Die verkürzte Wärmeplanung ermöglicht es, in den folgenden Prozessschritten nur bestimmte Aspekte für die Teilgebiete zu untersuchen.

2. Durchführung einer Bestandsanalyse

Während der Bestandsanalyse wird eine systematische Erhebung des Wärmebedarfs oder aktuellen Wärmeverbrauchs durchgeführt. Dabei werden die drei Bereiche Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme einbezogen. Außerdem wird die aktuelle Versorgungsstruktur und die daraus resultierenden Treibhausgasemissionen ermittelt. Darüber hinaus werden Informationen zu den Gebäuden, wie Gebäudetypen und Baualtersklassen, erhoben, um deren Sanierungsstand abzuschätzen. Im Rahmen der verkürzten Wärmeplanung können die identifizierten Teilgebiete nur auf erhöhtes Einsparpotenzial hin untersucht werden.

3. Durchführung einer Potenzialanalyse

Im Rahmen der Potenzialanalyse werden sowohl die Potenziale zur Senkung des Wärmebedarfs erfasst als auch die zur Verfügung stehenden nutzbaren Potenziale an erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme zur Deckung des Bedarfs. Das Wort „nutzbar“ meint, dass bestehende Einschränkungen berücksichtigt werden. Darunter fallen z. B. das Naturschutz-, Wasser-und Denkmalschutzrecht sowie die zeitliche Verfügbarkeit und Saisonalität bestimmter Wärmequellen.

4. Entwicklung der Zielszenarien



Die Zielszenarien werden entsprechend der lokalen Rahmenbedingungen in Neuss entwickelt und basieren auf den Erkenntnissen aus der Bestands- und der Potenzialanalyse. Sie stellen die zukünftige Entwicklung des Wärmebedarfs und die geplante Versorgungsstruktur dar. Als Zieljahre werden dabei das auf Bundesebene festgelegte Jahr 2045 berücksichtigt und zusätzlich - als ambitioniertere Variante - die in Neuss angestrebte Klimaneutralität bereits bis 2035. In den Szenarien werden einzelne Teilgebiete festgelegt und dargestellt, wie geeignet diese für unterschiedliche Arten der klimaneutralen Wärmeversorgung geeignet sind.

5. Ausarbeitung der Wärmestrategie

Die Wärmestrategie enthält einen strategischen Fahrplan, Handlungsstrategien und konkrete Einzelmaßnahmen zur Erreichung einer Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme. Die Wärmestrategie ist dann eine wichtige Leitlinie für die Stadtentwicklung und –planung. Außerdem bietet sie unter anderem eine Orientierung für Hauseigentümer*innen.