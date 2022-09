Dr. Sebastian Weckmann

Herr Weckmann ist Master of Science in Environmental Engineering mit den Schwerpunkten Risikomanagement und -analyse ingenieurtechnischer Systeme sowie Technologieentwicklung und Anlagenplanung im Bereich Energieproduktion. 2020 promovierte Herr Weckmann im Bereich der dezentralen, energieflexiblen und automatisierten Steuerung der Produktion. Von 2012 bis 2014 arbeitete Herr Weckmann bei der Henkel AG & CO. Kg im Management im Bereich Quality Environment und Safety, im Speziellen in der Steuerung und Entwicklung von Ressourceneffizienz in der Produktion. Seit 2014 ist er am Institut für Energieeffizienz in der Produktion (EEP) und dem Fraunhofer IPA in Stuttgart in unterschiedlichen Funktionen tätig und leitet heute die Abteilung für Industrielle Energiesysteme und das Geschäftsfeld Energie.