Unwetterwarnung für Neuss

Die Stadt Neuss weist darauf hin, dass am heutigen Donnerstag, 22. Juni 2023, mit einer Unwetterlage gerechnet werden muss. Für das Neusser Stadtgebiet hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine entsprechende Unwetterwarnung herausgegeben, die von 14 bis 24 Uhr gilt.

Ab der Mittagszeit ziehen von Südwesten her gebietsweise schauerartig verstärkte und mitunter gewittrig durchsetzte Starkregenfälle auf. Lokal kann es dabei zu heftigem Starkregen mit stürmischen Böen und Hagel kommen. Zwischen 14 und 24 Uhr werden Niederschlagsmengen zwischen 30 l/m² und 60 l/m² erwartet. In der Nacht zum Freitag nimmt die Unwettergefahr von Westen her langsam ab.

Die Stadt Neuss bittet alle Bürgerinnen und Bürger sich über die aktuelle Entwicklung zu informieren und entsprechend zu verhalten. Insbesondere sollten Wälder, Sportplätze, Parks und sonstige Grünanlagen gemieden werden. Außerdem wird empfohlen, tiefergelegene Wohnbereiche und Keller im Blick zubehalten. Weitere Hinweise zum Verhalten bei Unwettern gibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

Aktuelle Informationen zur Unwetterlage finden Sie beim DWD.

Sollte sich die Unwetterlage verschärfen und weitere Maßnahmen seitens der Stadt Neuss ergriffen werden, erhalten Sie in diesem Artikel alle Informationen.

Stand: 22. Juni 2023; 14:50 Uhr