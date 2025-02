Feuerwehrfahrzeug an Neuss hilft e.V. übergeben

Die Stadt Neuss steht auch drei Jahre nach Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands solidarisch an der Seite der Menschen in der Ukraine. Zur Unterstützung der Betroffenen übergab Bürgermeister Reiner Breuer gemeinsam mit dem Beigeordneten für Bürgerservice, Sicherheit und Soziales, Holger Lachmann, ein ehemaliges Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Neuss an den Verein Neuss hilft e.V. Das Fahrzeug wird künftig in Pawlohrad zum Einsatz kommen.

Das Spezialfahrzeug, ein Gerätewagen Gefahrgut (GW-G), ist mit einer umfangreichen Ausrüstung für Gefahrguteinsätze ausgestattet und damit optimal für die Region um Pawlohrad geeignet, deren Industrieanlagen anhaltenden Angriffen ausgesetzt sind. Neben Schläuchen, Behältern und Pumpen führt es unter anderem einen Stromgenerator mit. Das Fahrzeug wird im Rahmen einer notwendigen Neubeschaffung der Feuerwehr Neuss außer Dienst gestellt. Die Überführung bis Lviv erfolgt in einem Konvoi des gemeinnützigen Vereins „Water for Ukraine“ e.V. (WFU). Dort wird der Gerätewagen von Vertreter*innen der Stadt Pawlohrad in Empfang genommen und zum Bestimmungsort transportiert.

„Die grausamen Folgen des Angriffskrieges sind allgegenwärtig. Auch drei Jahre nach Kriegsbeginn leiden die Menschen in der Ukraine tagtäglich unter den furchtbaren Angriffen. Neuss steht weiterhin solidarisch an der Seite der Menschen in der Ukraine. Neben den rund 1.700 Geflüchteten, die in Neuss Zuflucht gefunden haben, engagieren sich viele Neusserinnen und Neusser ehrenamtlich für die Menschen in der Ukraine. Es freut mich, dass wir mit der Spende des Feuerwehrfahrzeuges einen kleinen Beitrag für die Sicherheit der Menschen in Pawlohrad leisten können. Mein Dank gilt Neuss hilft e.V. sowie den Kolleginnen und Kollegen unserer Feuerwehr Neuss“, so Bürgermeister Reiner Breuer. Sichtlich erfreut über die Bereitstellung des Fahrzeuges zeigte sich auch Thomas Hafner von Neuss hilft e.V., der das Fahrzeug in Empfang nahm: „Wir danken der Stadt Neuss für die großzügige Spende und die seit Kriegsbeginn unermüdliche Unterstützung unserer Hilfsaktionen für die notleidende Zivilbevölkerung in der Ukraine. Besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr Neuss für ihr großes Engagement und ihre Unterstützung.“

Im Rahmen der vom Rhein-Kreis Neuss initiierten Solidarpartnerschaft mit Pawlohrad engagiert sich die Stadt Neuss gemeinsam mit verschiedenen Initiativen und Hilfsorganisationen auf vielfältige Weise. So konnte im Frühjahr 2023 beispielsweise ein Stromaggregat zur Verfügung gestellt werden, das in die Ukraine verbracht wurde. Die Stadt Pawlohrad liegt entsprechend der Regionalpartnerschaft Nordrhein-Westfalens in der Region Dnipropetrowsk.

Stand: 25. Februar 2025