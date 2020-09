Klimaschutzteilkonzept „Habichtweg/Am Blankenwasser“

Die Erstellung des Klimaschutzteilkonzepts erfolgte von April 2019 bis April 2020 unter der Federführung des Amtes für Stadtgrün, Umwelt und Klima in Kooperation mit dem Amt für Wirtschaftsförderung sowie mit denjenigen der vor Ort ansässigen Unternehmen, die ihre Mitwirkungsbereitschaft erklärt hatten.

Ziel bei der Erstellung des Klimaschutzteilkonzepts war es, eine strategische Planungs- und Entscheidungshilfe mit konkreten Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen und Energieverbräuchen im definierten Zielgebiet zu erhalten.

Zusätzlich sollten überbetriebliche Klimaschutzaktivitäten und Kooperationen angestoßen und entwickelt werden. Außerdem ist die Beteiligung der Bereiche Gewerbe/Handel, Dienstleistungen und Industrie ein wichtiger Schritt, um die von der Stadt Neuss angestrebte Klimaneutralität 2035 zu erreichen.

Das Klimaschutzteilkonzept für das Gewerbegebiet Habichtweg / Am Blankenwasser stellt eine strategische Grundlage der Energie- und Klimaaktivitäten in diesem Bereich in den nächsten Jahren dar. Darüber hinaus bietet es das Potenzial zur Übertragbarkeit von Einzelmaßnahmen auf die weiteren Gewerbegebiete in Neuss.

Das fertige Klimaschutzteilkonzept umfasst unter anderem folgende Inhalte:

Bestandsaufnahme (inkl. Energie- und CO2-Bilanz) Potenzialanalyse und Zieldefinition Akteursbeteiligung Maßnahmenkatalog (inkl. Beschreibung, Kostenschätzung, Arbeitsschritten usw.) Controlling-Konzept Kommunikationsstrategie

Download