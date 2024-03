Stadtgeschichte zum Leben erwecken!

Die Stadt Neuss gehört mit ihrer über 2000-jährigen Geschichte zu einer der ältesten Städte Deutschlands. Um das vielfältige historische Erbe für Einheimische und Besucher*innen sichtbar zu machen, hat das Kulturamt der Stadt Neuss gemeinsam mit dem Stadtarchiv auf Beschluss des Rates der Stadt Neuss 2016 das stadtgeschichtliches Informations- und Beschilderungssystem „Neuss-historisch“ entwickelt.

Seitdem wurden bereits zahlreiche Informationstafeln zu bedeutenden Gebäuden, Orten und Ereignissen der Stadtgeschichten in der Neusser Innenstadt und den Stadtteilen installiert. Beispiele sind das Rathaus, der ehemalige jüdische Friedhof oder die Gaststätte „Em Schwatte Päd“. Die Tafeln zeigen neben erläuternden Texten, historische Abbildungen, Fotos, Karten und Zeitachsen zum jeweiligen historischen Gegenstand. Zudem ziert alle Tafeln das eindrucksvolle Stadtwappen von Neuss, im Falle von denkmalgeschützten Gebäuden begleitet vom „Denkmal“-Signet. Über einen abgebildeten QR-Code gelangt man zudem direkt auf die „Neuss-historisch“-Website. Dort können alle Informationen auf Deutsch, Englisch und Französisch barrierearm abgerufen werden. Über einen Audioguide werden die Inhalte zudem als Tonspur in verschiedenen Sprachen und leichter Sprache zur Verfügung gestellt.

Die Finanzierung der „Neuss-historisch“-Informationstafeln erfolgt auf Beschluss des Rates der Stadt Neuss durch Sponsor*innen. Möchten Sie einen Beitrag dazu leisten, stadtgeschichtlich interessante Gebäude und Orte sichtbar zu machen und historisches Hintergrundwissen zu vermitteln? Dann übernehmen sie eine entsprechende Patenschaft und helfen Sie bei der Weiterentwicklung des Projektes „Neuss historisch“.

Interessierte können sich zudem direkt an das Kulturamt der Stadt Neuss unter 02131 90-4100 oder via E-Mail an kulturamt@stadt.neuss.de wenden.

Weitere Informationen finden Sie auch im neuen Informationsflyer des Stadtarchivs: