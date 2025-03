Am 3. Oktober 2025 findet der 13. Ahmadiyya Charity Walk Neuss auf der Ludwig Wolker Anlage Neuss statt – eine jährliche Benefizveranstaltung, die sportliche Aktivität mit sozialem Engagement verbindet. In den vergangenen zwölf Jahren konnten durch diesen Lauf bereits 96.000 Euro für wohltätige Zwecke gesammelt und gespendet werden. In diesem Jahr steht ein besonderer Meilenstein bevor: die 100.000-Euro-Marke knacken!

Der Verein lädt zum 13. Ahmadiyya Charity Walk Neuss ein, der unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Reiner Breuer stattfindet.

Wann: 03. Oktober 2025

Wo: Ludwig-Wolker-Anlage, Jean-Pullen-Weg, 41464 Neuss

Hauptlauf: 5 km | Kinderlauf: 1-2 km

Startschuss: 16:00 Uhr

Anmeldung und Information:

13. Ahmadiyya Charity Walk Neuss – Ahmadiyya Charity Walk

In den letzten Jahren wurden viele großartige Initiativen unterstützt, darunter:

✔ Lebenshilfe Neuss e.V.

✔ Initiative Schmetterling Neuss e.V.

✔ Balu und Du e.V.

✔ Allgemeine Ambulanz & Sanitätsdienst Deutschland e.V.

✔ Neuss packt an e.V.

✔ Neuss hilft e.V.

✔ Kaarster helfen e.V.

✔ Neusser Tafel e.V.

✔ Coronahilfe Neuss

✔ Katholische Jugendagentur Köln

✔ Flutopferhilfe NRW & RLP

✔ Humanity First Deutschland e.V.

✔ SOS-Kinderdorf e.V.

✔ Welthungerhilfe e.V.

✔ Baumpflanzprojekt der Stadt Neuss nach Sturm Ela



Unterstützt wird der Charity Walk von der Stadt Neuss, der DJK Rheinkraft 1914 e.V., dem Allgemeinen Ambulanz & Sanitätsdienst Deutschland e.V. sowie An-Nusrat NRW e.V. .

Veranstalter:

Majlis Ansarullah (die Herrenorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland)

Neuss, 11. März 2025