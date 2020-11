Niedergermanischer Limes

Am Rhein verlief die Grenze des römischen Imperiums. Herausragende archäologische Zeugnisse aus dieser Zeit liegen im Boden der Stadt Neuss. Diese sollen bewahrt und für die Bevölkerung begreifbar und erlebbar gemacht werden. Als Grundlage dient das vom „architekturbüro archigraphus“, Aachen, in enger Abstimmung mit der Stadt erarbeitete Erhaltungs-und Vermittlungskonzept „Novaesium und lebendige Neuss“. In den nächsten Jahren werden die vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen konkretisiert und umgesetzt.

Gerne können Sie sich an diesem Prozess mit Fragen, Hinweisen und Anregungen per E-Mail an stadtplanung@stadt.neuss.de beteiligen.

Grundlegende Informationen zum römischen Neuss und zum Niedergermanischen Limes erhalten sind auf den Seiten des Clemens Sels Mueums Neuss und des Landschaftsverbands Rheinland.