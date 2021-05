Botanischer Garten

Vor 85 Jahren erstmals eröffnet als botanischer Schulgarten, hat diese Grünanlage im Laufe der Zeit ihr Äußeres ständig verändert und erweitert.

Gleich neben dem Grünflächenamt mit seiner Gärtnerei präsentiert sich heute hier die Pflanzenwelt in ihrer ganzen Vielfalt und Schönheit. Neben Sommerblumen, Stauden und blühenden Sträuchern ist auch so manch seltenes Gehölz zu entdecken. Idyllisch gelegene Sitzplätze unter Pergolen und an Wasserbecken laden zum Verweilen ein.

Bei Brautpaaren ist der Botanische Garten eine beliebte Kulisse für das Hochzeitsfoto, insbesondere zur Azaleen- und Rhododendronblüte.

Seit 1999 ist der Botanische Garten um eine Attraktion reicher. Neben der bereits bestehenden kleinen Voliere entstand gleich nebenan ein größeres und schöneres Vogelschauhaus. In der mit einem kleinen Wasserbecken ausgestatteten Voliere finden vor allem Nymphen- und Wellensittiche sowie Unzertrennliche und Zwergwachteln ausreichend Bewegungsfreiheit. Zusätzlich erhielten Rosengimpel und Zebrafinken ein neues Domizil.

Eine weitere Attraktion konnte jetzt fertiggestellt und den Besuchern des Botanischen Gartens wieder zugänglich gemacht werden, nämlich der Umbau und die Neuordnung der Pflanzen des Pflanzenschauhauses.

Es sind zwei Abteilungen nach pflanzengeographischen Gesichtspunkten eingerichtet worden.

In der einen Abteilung können aus den Wüsten über 100 Gattungen und Arten von Kakteen und Sukkulenten, in der anderen aus den Tropen und Subtropen herrlich blühende Orchideen, Bromelien und Begleitpflanzen bewundert werden.

Zu jeder Jahreszeit findet der Besucher ein anderes Bild.

Die Öffnungszeiten des Botanischen Garten sind:

Täglich von 8.00 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit, längstens jedoch bis 20.00 Uhr.

Die Öffnungszeiten des Pflanzenschauhauses sind:

Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Informationen finden Sie auch auf der Webseite des Vereins „Freunde und Förderer des Botanischen Gartens Neuss e.V.“ unter www.botanischer-garten-neuss.de

