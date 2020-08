Wie nutze ich die Seite?

Hier erklären wir,

wie Sie unsere Seiten nutzen können.

So kommen Sie zur Start-Seite:

Sie geben die Adresse im Internet ein:

www.neuss.de

Dann kommen Sie auf unsere Start-Seite.

Zurück zur Start-Seite

Klicken Sie oben rechts auf unser Logo.

Dann kommen Sie zurück zur Start-Seite.

Achtung:

Die Infos auf neuss.de sind in Alltags-Sprache.

Wir haben auch Infos in Leichter Sprache.

Wir erklären Ihnen, wie Sie die Infos finden.

Infos in Leichter Sprache

Wir haben viele Infos in Leichter Sprache.

Die Seiten in Leichter Sprache finden Sie unter:

www.neuss.de/leichte-sprache

Rechts oben sehen Sie immer

das Logo für Leichte Sprache.

Klicken Sie auf das Logo.

Dann kommen Sie zu unseren

Seiten in Leichter Sprache.

Am Ende von jeder Seite steht:

Leichte Sprache.

Klicken Sie auf das Wort.

Dann kommen Sie zu den

Infos in Leichter Sprache.

Rechts steht auf jeder Seite:

neuss.de in Alltags-Sprache.

Klicken Sie auf das Wort.

Dann kommen Sie zu den

Infos in Alltags-Sprache.

Hier erklären wir in Leichter Sprache,

was auf unseren Seiten steht.

Was steht auf der Seite?

Infos in Englisch

Wir haben auch Infos in Englisch.

Zum Beispiel:

Für Menschen aus dem Ausland.

Die Seiten in Englisch finden Sie unter:

www.neuss.de/english

Rechts oben sehen Sie

immer die Flagge von England.

Klicken Sie auf die Flagge.

Dann können Sie unsere Seiten

in Englisch lesen.

Hilfe beim Benutzen der Seite

Am Ende von jeder Seite steht:

Darstellung.

Hier können Sie einstellen,

wie die Seite aussehen soll.

Zum Beispiel:

Sie können die Schrift-Größe ändern.

Sie können auswählen zwischen:

Normal

Groß

Sehr groß

Sie können den Kontrast ändern.

Sie können auswählen zwischen:

Normal

Hoch

Sie können die Farben ändern.

Sie können auswählen zwischen:

Tag

Nacht

Sie können Animationen ändern.

Sie können auswählen zwischen:

An

Das heißt: Es gibt Animationen.

Zum Beispiel: Wechselnde Bilder.

Das heißt: Es gibt keine Animationen.

Haupt-Menü: Infos in Alltags-Sprache

Es gibt auf jeder Seite einen Balken. Dieser Balken ist das Haupt-Menü.

Das Haupt-Menü hat 5 Bereiche. Die Bereiche heißen:

Rathaus Hier finden Sie wichtige Infos

aus dem Rathaus Neuss.

Zum Beispiel: Neue Gesetze.

Leben in Neuss Hier finden Sie Infos zum Leben in Neuss.

Zum Beispiel:

Infos für Menschen mit Behinderung.

Oder für Eltern mit Kindern.

Oder für Menschen mit wenig Geld.

Wirtschaft Hier finden Sie Infos für Unternehmen.

Und mehr Infos zum Arbeiten in Neuss.

Kultur Kultur ist alles, was von Menschen gemacht ist.

Und wie Menschen zusammen leben.

Kultur ist zum Beispiel:

Essen, Kunst und Musik.

Hier finden Sie Infos zu Veranstaltungen.

Zum Beispiel: Im Theater oder Museum.

Tourismus Hier finden Sie Infos für Gäste in Neuss.

Was Sie in Neuss sehen und machen können.

Klicken Sie auf einen Bereich.

Dann öffnet sich eine neue Seite.

Unter dem Haupt-Menü ist eine Zeile.

Hier sehen Sie,

auf welcher Seite Sie gerade sind.

Und wie Sie zu der Seite gekommen sind.

Suche

Neben dem Haupt-Menü ist eine Lupe. Und ein Feld mit dem Wort: Suche.

Schreiben Sie ein Wort in das Such-Feld. Klicken Sie rechts auf die Lupe. Oder drücken Sie die ENTER-Taste. Dann können Sie nach dem Wort suchen.

Schrift-Größe ändern

Sie können die Schrift größer oder kleiner machen:

Sie können die Schrift-Größe mit der Tastatur ändern:

Größer

Drücken Sie gleichzeitig Strg und + Dann wird die Schrift größer.

Kleiner

Drücken Sie gleichzeitig Strg und - Dann wird die Schrift kleiner.

Sie können die Schrift auch mit der Maus ändern:

Sie müssen die Taste: Strg auf Ihrer Tastatur drücken

und gleichzeitig das Rad an Ihrer Maus drehen. Damit verändern Sie die Schrift-Größe.

Wichtig:

Die Taste: Strg ist unten links auf der Tastatur.

Die Abkürzung: Strg steht für: Steuerung.

Manchmal heißt die Taste auch: Ctrl.

Bei Computern aus dem Ausland.

Die Abkürzung: Ctrl steht für: Control.

Das ist Englisch.

Hilfe bei Fragen

Wir helfen Ihnen gerne. Wenn Sie Fragen haben. Oder Hilfe brauchen.

Sie können uns anrufen.

Das ist unsere Telefon-Nummer: 0 21 31 - 90 53 11

Sie können uns eine E-Mail schicken. Eine E-Mail ist eine Nachricht im Internet.

Sie brauchen ein Programm aus dem Internet. Und eine eigene E-Mail-Adresse. Damit Sie eine E-Mail schicken können.

Kontakt

Adresse

Stadt Neuss

Fach-Stelle Inklusion

Mirjam Lenzen

Markt 2

41460 Neuss

Erreichbar

Montag – Freitag 8 – 14 Uhr

Telefon:

0 21 31 - 90 53 11

E-Mail:

mirjam.lenzen@stadt.neuss.de