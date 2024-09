Umbau an der Sebastianusstraße

Der ein oder andere wird es bereits bemerkt haben: An der Kreuzung Sebastianusstraße und Büchel hat sich in den letzten Tagen die Verkehrslenkung geändert. Nach der erfolgreichen Verkehrsberuhigung in der Sebastianusstraße wird nun der Kreuzungsbereich zum Büchel optimiert, um die Sicherheit und Bequemlichkeit für Fußgänger zu erhöhen. Die Stadt Neuss freut sich, mit dieser Maßnahme einen weiteren Schritt in der Verbesserung der urbanen Lebensqualität und der Verkehrssicherheit zu gehen.

Anpassungen an der Ampelanlage

Ein zentraler Aspekt dieser Maßnahme ist der Teil-Rückbau der bestehenden Ampelanlage. Dabei wurden die nicht mehr benötigten Furt-Signalisierungen entfernt. Diese Änderungen erleichtern den Verkehrsfluss und erfordern gleichzeitig eine erhöhte Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer. Fußgänger können nun sicherer und flüssiger die Straßen überqueren, was die Interaktion zwischen den verschiedenen Verkehrsformen verbessert.

Sicherer Schienenverkehr gewährleistet

Auch der Schienenverkehr wurde berücksichtigt: Die Lichtsignale entlang der Sebastianusstraße und dem Glockhammer bleiben bestehen. Im Grundzustand „Dunkel“ schalten sie nur auf „Rot“, wenn eine Straßenbahn naht. Zusätzlich sorgt ein vorübergehendes Blinklicht dafür, dass Verkehrsteilnehmer sich an die neue Verkehrsführung gewöhnen können.

Zusammenarbeit für eine reibungslose Umsetzung

Die Umsetzung dieser Maßnahmen wurde sorgfältig und in enger Kooperation mit der Polizei, der Rheinbahn und weiteren relevanten Partnern geplant. Diese Zusammenarbeit stellt sicher, dass die Anpassungen reibungslos verlaufen und die Verkehrssicherheit stets gewährleistet bleibt.

Umzug der Schützenmännchenampel

Mit dem Teil-Rückbau der Ampelanlage muss nun auch die beliebte Schützenmännchenampel verlegt werden. Nach Abstimmungen mit den Stiftern zieht sie von ihrem bisherigen Standort an die Kreuzung Michaelstraße/Mühlenstraße um. Diese Ampel, die seit 2019 die Herzen der Neusserinnen und Neusser erobert hat, wird nun auch an ihrem neuen Platz für Freude und ein bisschen mehr Neusser Kulturerbe im Straßenverkehr sorgen.

___Stand: 19. September 2024