Anmeldungen an weiterführenden Schulen in Neuss

Alle Schülerinnen und Schüler konnten ihrem Wunsch hinsichtlich der Schulform gemäß zum kommenden Schuljahr entsprechend aufgenommen werden. Eine Erweiterung des bestehenden Schulangebots – etwa durch die Einrichtung zusätzlicher Parallelklassen oder baulicher Maßnahmen zur Schulerweiterung – ist in diesem Jahr nicht erforderlich. Nach Abschluss des ersten Anmeldeverfahrens an den städtischen weiterführenden Schulen in Neuss für die fünfte Klasse des kommenden Schuljahrs 2025/2026 sind folgende Anmeldezahlen zustandekommen:

Im Bereich der Realschule wurden 90 Schülerinnen und Schüler angenommen (Rita-Süssmuth-Realschule). Im Bereich der Gymnasien wurden die Schülerinnen und Schüler wie folgt angenommen: