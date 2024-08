Neuss erhält 3,5 Millionen Euro vom Land NRW für Stadtentwicklung

Unmittelbar nach dem Schützenfest rollen auf dem Gelände des zukünftigen Bürgerparks zur Landesgartenschau 2026 die Bagger. Beflügelt wird die Stadt Neuss durch die Nachricht aus Düsseldorf, dass die städtebaulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Landesgartenschau in diesem Jahr mit rund 3,5 Millionen Euro vom Land NRW gefördert werden. Dem am Donnerstag (15.08.2024) veröffentlichen Programm der Städtebauförderung des Landes NRW ist zu entnehmen, dass mit diesem Mitteln die Maßnahmen der Stadt Neuss zur Aufwertung des öffentlichen Raums, die in engem Zusammenhang mit der Landesgartenschau stehen und langfristig im Hammfeld I einen neuen Stadtteil entstehen lassen, unterstützt werden. „Ich freue mich, dass es nun richtig losgehen kann“, kommentiert Bürgermeister Breuer.

Neuer Stadtteil entsteht

Damit ist ein weiterer Schritt zur Umwandlung des Hammfeld I in einen mischgenutzten Stadtteil getan. Kernziele sind hierbei eine Nutzungsmischung, die dadurch erreicht werden soll, das Wohnangebote geschaffen werden, und Möglichkeiten zur Naherholung gestärkt werden. Zugleich so die Durchlässigkeit des Raums erhöht werden und das Hammfeld mit den umliegenden Stadtbereichen verknüpft werden.

Mit insgesamt 3,5 Millionen Euro aus dem Städtebauförderprogramm unterstützt das Land NRW die Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) „Neues Hammfeld - Arbeiten, Wohnen und Leben zwischen Innenstadt und Rhein“, das im Jahr 2023 erarbeitet und am 15. Dezember durch den Rat der Stadt Neuss beschlossen wurde.

Stand: 15. August 2024

Programm der Städtebauförderung des Landes NRW

https://www.mhkbd.nrw/system/files/media/document/file/2024-08-15-staedtebaufoerderprogramm-2024.pdf

Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) „Neues Hammfeld - Arbeiten, Wohnen und Leben zwischen Innenstadt und Rhein

https://www.neuss.de/leben/stadtplanung/hammfeld

Landesgartenschau Neuss 2026

https://www.landesgartenschau-neuss.de/