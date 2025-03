18.03.2025 - Kibbutz Contemporary Dance Company bei den Internationalen Tanzwochen Neuss

Die Kibbutz Contemporary Dance Company ist eine der renommiertesten Tanzcompanys weltweit und entwickelt sich unter Rami Be’ers Leitung zu einem Kulturbotschafter Israels. Die Kibbutz Contemporary Dance Company ist Herz und Heimat von mehr als 100 internationalen Tänzer*innen.

Das international gefeierte Meisterwerk „TA_ATUA (Delusion)“ des künstlerischen Leiters Rami Be’er befasst sich mit Wahnvorstellungen. Was ist Wahn? Wann fängt Wahn an? Ist Realität Wahn oder ist Wahn vielmehr Realität? In atemberaubendem Tempo zeigen die Tänzer*innen in der universellen Tanzsprache Rami Be’ers, dass nichts so ist, wie es zu sein scheint, und dass jede*r die Möglichkeit der eigenen Interpretation hat. Meistens ist alles eine Frage der Perspektive!

Die Vorstellungen finden am Sonntag, 23. März 2025, und am Montag, 24. März 2025, jeweils um 20 Uhr im Rheinischen Landestheater Neuss statt. Die Kibbutz Contemporary Dance Company bietet darüber hinaus eine Masterclass für fortgeschrittene und professionelle Tänzer*innen und Performer*innen im Rahmen der Internationalen Tanzwochen an. Die Masterclass findet statt am Montag, 24. März 2025, von 11 bis 13 Uhr im TANZRAUM Neuss. Alle Infos zur Masterclass und zur Anmeldung sind zu finden unter kulturamt-neuss.de/tanzwochen.

Tickets für die Vorstellungen: Tickets sind erhältlich unter kulturamt-neuss.de, über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9 oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

VRR inklusive: Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (Kibbutz Contemporary Dance Company – „TA_ATUA (Delusion)“ © Eyal Hirsch).