01.04.2025 - Volkshochschule lädt ein

VHS-Vortrag zu Chinas Wiederaufstieg

Am Montag, 7. April 2025, lädt die VHS im RomaNEum zu einem Vortrag mit der China-Expertin Prof. Dr. Susanne Weigelin-Schwiedrzik ein. Der entgeltfreie Vortrag thematisiert, warum das teils widersprüchliche Verhalten der Volksrepublik China Teil der Strategie des „auf zwei Beinen Gehens“ ist und ordnet die Vorgangsweise in das Ringen zwischen den USA und China um die Vorherrschaft im Pazifik ein. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Feldenkrais meets Bewegungsübungen an der VHS Neuss

Ab Mittwoch, 9. April 2025, können Teilnehmende an acht Terminen, jeweils von 19.30 bis 21 Uhr im RomaNEum Bewegungsübungen nach Liebscher und Bracht erlernen. Kombiniert werden diese mit der Feldenkraismethodik, um Bewegungsmöglichkeiten, Flexibilität sowie Kraftausdauer zu erhöhen, und individuelle Bewegungsmuster effektiv zu optimieren. Das Entgelt beträgt 68,32 Euro. Eine Anmeldung ist online möglich.

VHS-Matinée: Ein Spaziergang durch Paris

Die Zeitreise durch die französische Hauptstadt vom Mittelalter bis zur Moderne wird am Sonntag, 27. April 2025, fortgesetzt. Kunsthistorikerin Dr. Donatella Chiancone-Schneider lädt ins Spätmittelalter und die Renaissance ein. Mit der frühen Neuzeit wird die Hauptstadt ein wichtiges Zentrum der europäischen Kunst und Kultur, eine der berühmtesten Sammlungen der Welt wird unter anderem mit einem Konvolut von Leonardos Meisterwerken (darunter der sogenannten Mona Lisa) gegründet. Anhand von historischen Bildern wird der ursprüngliche Zustand einiger Meilensteine der Stadtlandschaft aus dieser Zeit rekonstruiert. Der Vortrag beginnt um 11 Uhr in der VHS im RomaNEum und kostet sieben Euro. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter www.vhs-neuss.de.

Wirbelsäulengymnastik an der VHS Neuss

Ab Montag, 28. April 2025, bietet die VHS von jeweils 17 bis 18 Uhr, an neun Terminen im RomaNEum eine Wirbelsäulenkurs an. Um Rückenschmerzen entgegenzuwirken, beinhaltet der Kurs gezielte Übungen zum Aufbau und zur Stabilisierung der Rückenmuskulatur. Auch Entspannungsübungen werden unterrichtet. Das Entgelt beträgt 73,56 Euro. Anmelden kann man sich online.

VHS-Vortrag: Trump - 100 Tage im Amt

Seit dem 20. Januar 2025 ist die neue US-Administration unter Präsident Donald Trump im Amt. Michael Tobias zieht am Mittwoch, 30. April 2025, auf Einladung der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft Neuss und der VHS im RomaNEum eine Bilanz der ersten hundert Tage. Es geht auch um einen Ausblick auf und Perspektiven für die transatlantischen Beziehungen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Mehr Informationen sind unter www.vhs-neuss.de erhältlich.

Sprachen lernen in der VHS

Ab Samstag, 12. April 2025, führt Muttersprachlerin Ikhlas Schumacher in „Arabisch Lesen und Schreiben A1“ ein. Dieser Einstiegskurs findet an drei Samstagen vormittags statt, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, das Entgelt beträgt 60,36 Euro.



Ein Klassiker, der Bildungsurlaub „Business-English auf Niveau B1/B2“, findet online bei der erfahrenen Lehrkraft Friederike Kenneke von Dienstag bis Montag, 22. bis 28. April 2025, statt. Das Entgelt beträgt 199,50 Euro.



Die Liebe zu Französisch und Frankreich hat in Neuss Tradition. Muttersprachler Bahram Khaghani führt durch vier Tage Bildungsurlaub auf dem Niveau A2, beginnend direkt nach Ostern, Dienstag, 22. April 2025, im RomNEum. Das Material ist im Entgelt von 189 Euro enthalten.



Vormittags Japanisch lernen: Das ist ein spannendes Angebot mit der Muttersprachlerin Naomi Tanaka-Wallner. Diese Bildungswoche startet ab Dienstag, 22. April 2025, im RomaNEum. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, das Entgelt beträgt 100,80 Euro.

Anmeldungen sind unter www.vhs-neuss.de möglich.