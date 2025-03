07.03.2025 - Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek im April

Nacht der Bibliotheken

Am Freitag, 4. April, öffnen Bibliotheken unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken“ in diesem Jahr erstmals bundesweit unter der Federführung des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv) ihre Türen und laden ein, dort die vielfältigen Angebote zu entdecken. Die „Nacht der Bibliotheken“ steht unter der Schirmherrschaft von Elke Büdenbender, der Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.

Auch das Neusser Bibliotheksteam hat 2025 wieder ein buntes Veranstaltungsprogramm zusammengestellt, das Groß und Klein in die Bibliothek lockt, wo sie schauen, staunen, tüfteln, entdecken, experimentieren, rätseln und mitmachen können. Der Eintritt zu den ab 17 Uhr beginnenden Angeboten ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Veranstaltungsabend werden an den jeweiligen Stationen Anmeldelisten geführt. Das detaillierte Programm wird auf der Website vorgestellt.

Öffnungs- und Schließungszeiten der Stadtbibliothek über die Osterfeiertage

Die Stadtbibliothek ist am Karfreitag, Ostersonntag sowie Ostermontag geschlossen. Zwischen diesen gesetzlichen Feiertagen wird sie am Karsamstag, 19. April, in der Zeit von 10.30 bis 18 Uhr vom Wachdienst geöffnet. An diesem Tag ist kein Servicepersonal vor Ort. Die digitalen Angebote können auch während der Feiertage rund um die Uhr genutzt werden.

Das Aprilprogramm der Stadtbibliothek im Einzelnen:





1. April 2025: Aktiv & kreativ: Der Eisvogel – ein fliegendes Juwel

Am Dienstag, 1. April 2025, gibt es um 18 Uhr in der Stadtbibliothek einen weiteren Beitrag aus der Veranstaltungsreihe „Vogelbeobachtung – ein spannendes Naturerlebnis mit Geschichten sowie Hör- und Bildbeispielen“. Diese Veranstaltungsreihe wird in Kooperation gemeinsam mit der Ortsgruppe Neuss des „NABU e.V.“ und des Fördervereins „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ durchgeführt und stellt jeweils eine Vogelart in den Fokus der Veranstaltung. An diesem Abend steht der Eisvogel im Mittelpunkt. Die Hobby-Ornithologin Karin Ahlert stellt diese schillernd bunte Vogelart mit Bildern aus dem natürlichen Umfeld, einigen Hörbeispielen und interessanten Informationen vor. Brigitte Schmitz-Kallen trägt literarische Beispiele über diesen Vogel bei. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

3. April 2025: Bilderbuchkino Lesebär: „Flausch“

Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren, die wissen möchten, wer oder was ein „Flausch“ ist, sind zum Bilderbuchkino Lesebär am Donnerstag, 3. April 2025, in die Stadtbibliothek eingeladen. Um 15 Uhr wird die Geschichte „Flausch“ von Almut Schnerring und Jenifer Coulmann vorgelesen. Der Eintritt ist frei, eine Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

8. April 2025: Sprechstunde für die digitalen Angebote der Stadtbibliothek

Am Dienstag, 8. April 2025, werden in der Stadtbibliothek um 16 Uhr im Rahmen einer Sprechstunde die digitalen Angebote vorgestellt, Hinweise zur Nutzung dieser Online-Plattformen gegeben und Fragen der Teilnehmer*innen beantwortet. Mit einem gültigen Bibliotheksausweis ist die Teilnahme kostenfrei, um Voranmeldung über die Website wird gebeten.

8. April 2025: Plotten im Makerspace

Im Workshop „Plotten im Makerspace – alles, was du wissen solltest“ erlernen Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene am Dienstag, 8. April 2024, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek die Grundlagen des Plottens. Darüber hinaus machen sie sich unter Anleitung von Gudrun Dahlmann mit den einzelnen Arbeitsschritten vertraut. Die Teilnahme ist kostenfrei. Aufgrund der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Plätze ist jedoch eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

11. April 2025: VorlesBar – Geschichten mit dem Kamishibai erzählt

Das Bilderbuch „Da drüben sitzt ein Osterhas‘“ steht im Mittelpunkt der VorlesBar am Freitag, 11. April 2025, im Familienforum Edith Stein. Die Geschichte, die auf das bevorstehende Osterfest einstimmt, wird mit Bildern im Kamishibai-Rahmen erzählt. Familien mit Kindern im Alter von vier bis sieben Jahren sind zum Vorlesen und Erzählen und zum kreativen Arbeiten eingeladen. Die kostenfreie Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und findet in Kooperation der Stadtbibliothek und des Familienforums Edith Stein statt. Da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist, wird um Voranmeldung über die Website gebeten.

14. April 2025: MiniBücherwürmchen

Am Montag, 14. April 2025, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder, Reime und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10:40 Uhr in der Stadtbibliothek und ist für Eltern und Babys kostenlos. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich, dort lassen sich auch nähere Informationen finden.

16. April 2025: Inklusiver Literaturkreis – Schreiben, lesen und darüber reden mit Johannes Schwelm

Am Mittwoch, 16. April 2025, findet um 16:30 Uhr der „Inklusive Literaturkreis“ in der Stadtbibliothek statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter der fachlichen Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm, Geschichten selber schreiben zu lernen, an diesem Nachmittag vorzulesen und mit anderen darüber zu sprechen. Dieses Angebot findet in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen sind über die Website abrufbar.

17. April 2025: Bilderbuchkino Lesebär: „Wir zwei und das Ei“

In der Geschichte „Wir zwei und das Ei“ von Michael Engler können Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren beim Bilderbuchkino Lesebär in der Stadtbibliothek am Donnerstag, 17. April 2025, um 15 Uhr mit Hase und Igel zusammen rätseln, was denn wohl aus dem Ei schlüpfen könnte, das die beiden gefunden haben. Die Bilder zur Geschichte werden im Großformat gezeigt und gemeinsam wird fantasiert, wie die Geschichte wohl weitergeht. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Website.

25. April 2025: #LangeLernnacht

Während die meisten Kinder und Jugendlichen die Osterferien als lernfreie Zeit genießen, beginnt im April für diejenigen, die kurz vor dem Abitur stehen, der Endspurt für die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen. Die Stadtbibliothek unterstützt sie dabei und stellt für einen Lernmarathon am Freitag, 25. April 2025, sowohl ihre Räumlichkeiten und ihr Fachpersonal als auch ihr Medienangebot und das W-LAN für die Aktion „#LangeLernnacht“ zur Verfügung. Bis 22 Uhr können sich Wissbegierige allein oder in Kleingruppen in der Bibliothek auf das Abitur oder andere Prüfungen vorbereiten. Außerdem können Nachhilfekräfte ab 18 Uhr für letzte Unklarheiten in den Fächern Mathematik, Deutsch, Geschichte und Biologie befragt werden. Die „Energy-Bar“ sorgt kostenfrei für eine gesunde Verpflegung zwischendurch. Wer auf süße Nervennahrung setzt, sollte ein wenig Kleingeld für den Snackautomaten mitbringen. Die Teilnahme an „#LangeLernnacht“ ist kostenfrei und setzt keinen Bibliotheksausweis voraus, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen sind auf der Website zu finden.

26. April 2025: Aktionstag „Neuss für alle“

Der Arbeitskreis „Neuss für alle!“ lädt am Samstag, 26. April 2025, ab 11 Uhr, zu einem Aktionstag ein. Unter dem Motto „Das Miteinander verleiht Flügel“ stellen zahlreiche Neusser Einrichtungen und Organisationen ihre Angebote für ein inklusives und barrierefreies Neuss vor. Auch die Stadtbibliothek ist mit dabei und wird an ihrem Stand in den Rathaus-Arkaden kostenfreie Mitmach-Aktionen anbieten. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

29. April 2025: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

Für diejenigen, die über einen gültigen Bibliotheksausweis verfügen und ihr Smartphone oder Tablet besser kennenlernen möchten oder Fragen rund um die Nutzung und die Bedienung von mobilen Android-Endgeräten haben, ist das Angebot der „Smartphone- und Tablet-Sprechstunde“ der Stadtbibliothek gedacht. Diese wird am Dienstag, 29. April 2025, in der Zeit von 13:30 bis 14:15 Uhr kostenfrei angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist über die Website oder unter der Telefonnummer 02131 90-4242 erforderlich.

29. April 2025: iPhone- und iPad-Sprechstunde

In der iPhone- und iPad-Sprechstunde erhalten Interessierte mit gültigem Bibliotheksausweis am Dienstag, 29. April 2025, ab 14:30 Uhr in der Stadtbibliothek die Gelegenheit, Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung ihrer eigenen Geräte zu bekommen. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung notwendig, da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind. Eine Anmeldung über die Website oder unter der Telefonnummer 02131 90-4242 ist erforderlich.

30. April 2025: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Interessierte können am Mittwoch, 30. April 2025, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek den „Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ machen. Hier werden die Grundlagen vermittelt, damit sie zukünftig die Geräte im Makerspace der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, Schallplatten oder Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt allerdings einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus. Eine Anmeldung erfolgt über die Website.

Ausstellungen im April

Am „Welttag des Buches“ am 23. April werden im Erdgeschoss Bücher ausgestellt, die von den Mitgliedern des Bibliotheksteams in besonderer Weise empfohlen werden.



Im ersten Obergeschoss werden zum Weltgesundheitstag am 7. April thematisch passende Sachbücher präsentiert.



Zum 80. Geburtstag der deutschen Schriftstellerin Ulla Hahn werden im Geburtstagsregal im zweiten Obergeschoss Bücher der Autorin herausgestellt.

Zur Walpurgisnacht am 30. April findet sich im zweiten Obergeschoss im Regal „Aus aktuellem Anlass“ Literatur zu zauberhaften Hexen.