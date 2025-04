01.04.2025 - Das konzertierende Kollegium

Unter dem Titel „Das konzertierende Kollegium“ präsentiert die Musikschule der Stadt Neuss am Sonntag, 6. April 2025, um 11 Uhr, im Pauline-Sels-Saal im RomaNEum (Brückstraße 1) ein Konzert mit hochklassigen Beiträgen. Zu hören sind in dem Überraschungskonzert am Vormittag verschiedene Dozent*innen der Musikschule, von Solobeiträgen bis hin zum Quintett. Es erklingen zum Beispiel das Concerto Del Gardellino von Antonio Vivaldi für die Besetzung Blockflöte, Violine, Oboe, Cembalo, die Fantasie g-moll op.94 für Viola und Klavier von Johann Nepomuk Hummel oder das Quintett A-Dur op.81 von Antonin Dvorak für zwei Violinen, Viola, Cello und Klavier. Der Eintritt ist frei.