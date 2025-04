01.04.2025 - Neusser Erfolge beim Landeswettbewerb Jugend musiziert

Über fünf Tage ging der diesjährige Landeswettbewerb Jugend musiziert in Essen. Für Schüler*innen der Musikschule der Stadt Neuss war die Bilanz so erfolgreich wie nie zuvor: acht erste Preise, acht zweite Preise und fünf dritte Preise gingen nach Neuss.



Die Ergebnisse im Einzelnen: ein erster Preis mit Höchstpunktzahl und Nominierung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb ging an das Kammermusikensemble mit Konstantin Janta (Oboe, Klasse Stefanie Sassenrath), Finn John (Querflöte, Klasse Anja Lautermann), Konstantin Radu (Klarinette, Klasse Ralf Beckers) und Jerry Zhang (Klavier, Klasse Kamilla Küppers-Smagulova). Ein erster Preis mit Nominierung ging ebenfalls an Jannes Hamacher (Violine, Klasse Mario di Nonno). Weitere erste Preise erhielten: Ronja Jacqueline Theismann (Cello, Klasse Joana Kröger), Augustin Kollek (Cello, Klasse Joana Kröger), Diana Hartwig (Popgesang, Klasse Regina Schmitz).



Mit einem zweiten Preis in der Kategorie Popgesang wurden ausgezeichnet: Lena Marie Pelzer, Carina Greweling, Leon Leif Danners und Sophie Werner, alle genannten aus der Gesangsklasse von Regina Schmitz. Aus der Gesangsklasse von Edwin Schulz erhielt Luca Römer ebenfalls einen zweiten Preis. Weitere zweite Preise gingen an das Trio mit Jonas Püttmann (Violine, Klasse Mario di Nonno), Paul M. Catalan Medina (Cello, Klasse Joana Kröger) und Leonie Leticia Penner (Klavier, Klasse Kamilla Küppers-Smagulova).

Hervorragende dritte Preise erhielten: Andrea Dineva (Violine, Klasse Iva Brockmann), Lavinia Cay-Stanley (Violine, Klasse Sonja Steinitz), Maximilian Jüngerkes (Violine, Klasse Sonja Steinitz), Ben Yuan (Cello Klasse Burkart Zeller) sowie Mila Ringl (Popgesang, Klasse Edwin Schulz)

Jugend musiziert findet seit 1963 jedes Jahr statt und ist der größte Musikwettbewerb weltweit. Seit Beginn haben mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche daran teilgenommen. Veranstaltet wird "Jugend musiziert" vom Deutschen Musikrat. Finanziert wird der Wettbewerb vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend den Kommunen und den Sparkassen.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (Das erfolgreiche Streichtrio mit Paula M. Medina Catalan, Leonie Penner und Jonas Püttmann | Foto: Kamilla Küppers-Smagulova).